Москва, , 12:00 — REGNUM Оргкомитет конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — принял решение удалить аккаунт конкурса в Twitter.

Ранее, 11 июня, без объяснения причин социальная сеть микроблогов Twitter заблокировала аккаунт конкурса управленцев «Лидеры России». Администрация конкурса дважды направляла запросы руководству социальной сети Twitter о причинах блокировки официального аккаунта проекта. Однако ответа не поступило, страница конкурса по-прежнему заблокирована.

Руководство конкурса «Лидеры России» считает блокировку безосновательной и предвзятой, а игнорирование ответа расценивает недобросовестным поведением со стороны американской социальной сети.

Стоит отметить, что на сегодняшний день «Лидеры России» — самый масштабный конкурс по отбору и продвижению управленцев нового поколения, не имеющий аналогов в мире. За три года проведения конкурса на участие в нем было подано более 650 тысяч заявок