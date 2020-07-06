Москва, , 12:00 — REGNUM Опасности распространения бубонной чумы в России нет, заявил 6 июля советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Малеев отметил, что чума — не коронавирус, а поскольку есть вакцина, то можно привиться. Также для чумы есть лекарство.

«Единичные случаи … не будут вызывать какого-то распространения, местные врачи знают, как работать с чумой. Это не новая инфекция», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, чума лечится антибиотиками, однако способна убить человека за несколько часов после появления симптомов. Ранее случаи чумы были выявлены в Монголии и Китае.

Ранее сотрудники управления Роспотребнадзора по Республике Алтай прокомментировали выявление двух случаев заболевания бубонной чумой в соседней Монголии.

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