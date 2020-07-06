Псков, , 12:20 — REGNUM В Псковской области продолжает наблюдаться стабильная динамика прироста числа заболевших коронавирусной инфекцией и выздоровевших. За последние сутки количество выявленных инфицированных увеличилось на 38 человек. Также на два увеличилось число летальных случаев COVID-19. Об этом 6 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

На данный момент в Псковской области проведено 48 558 исследований на коронавирус, что на 452 больше, чем сутками ранее.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 3 084 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 204 человека, что на 17 больше, чем было днем ранее. Также в регионе зафиксировано еще два летальных случая, всего за время пандемии умерли 28 жителей региона.

Согласно официальным данным статистики, самая тяжелая ситуация по заболеваемости продолжает наблюдаться в двух крупных городах региона: Псков (918) и Великие Луки (624), а также в районах: Псковский (252), Островский (225), Великолукский (164), Порховский (136), Невельский (107).

Менее напряженная, но не менее сложная обстановка также наблюдается в районах: Дновский (95) Плюсский (88) Гдовский (65) Новосокольнический (60), Струго-Красненский (40), Дедовичский (39), Опочецкий и Печорский (38), Палкинский (34), Бежаницкий (29), Куньинский (26), Новоржевский (20), Себежский (21), Усвятский (18), Пыталовский (15).

Более благоприятная обстановка по количеству заболевших сохраняется в районах: Красногородский и Локнянский (9), Пушкиногорский (8) и Пустошкинский (6).

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Напомним, на недавнем совещании оперативного штаба Псковской области глава региона заявил, что в ближайшее время в области ожидается рост числа смертей от осложнений COVID-19 среди заболевших жителей. Это связано с тем, что результаты исследований патологоанатомов в пандемию готовятся в течение трех и более недель.

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