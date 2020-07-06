Тирана, , 12:07 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 6 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 459 человек в стране был выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом. При этом ещё 45 человек были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство TopChannel.

Всего в Албании было выявлено 2964 случая заражения коронавирусом. 1702 человека уже излечились. Лечение проходят 1183 человека, из них 38% — в Тиране, 18% в Шкодре, 14% во Влёре.

79 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них трое — за последние сутки. В числе погибших оказался врач Хюсни Шкьяу. На стационарном лечении находится 78 пациентов, из них 9 проходят интенсивную терапию и двое подключены к аппаратам ИВЛ. Число активных случаев заражения и лиц, нуждающихся в стационарном лечении, продолжает увеличиваться.

Журналисты отмечают, что способность властей и жителей страны к соблюдению строгих мер уже исчерпана. Страна ждет притока туристов, который поможет хоть как-то смягчить экономический кризис в стране. Тем не менее большинство европейских стран включили Албанию в список стран, нежелательных для посещения туристами

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