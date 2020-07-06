Ростов-на-Дону, , 11:55 — REGNUM Московский государственный цирк встретил слониху Эколь, родившуюся в зоопарке Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба цирка.

«Появление собственного слона — значимое и очень важное событие, поскольку эти большие артисты в штате цирка никогда раньше не числились. Эколь приехала в специально оборудованной повозке. Дорогу, которая заняла 15 часов, девочка перенесла хорошо, рядом постоянно находились ветеринары», — цитирует ТАСС представителя цирка.

За Эколь с момента её рождения наблюдал генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Для новой постоялицы в цирке два вольера и бассейн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три года слонихе исполнилось в январе 2020 года. Имя ей придумали жители Ростова-на-Дону в рамках объявленного конкурса.

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