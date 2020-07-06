Дамаск, , 11:56 — REGNUM За последние сутки 20 беженцев вернулись в Сирию с территории Ливана. Об этом 2 июля сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, обнародованного на странице Минобороны РФ в соцсети Facebook.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 20 беженцев», — говорится в бюллетене и уточняется, что в данное число входит шесть женщин и 10 детей.

Также указывается, что за истекшие сутки в Сирию с территории Иордании через пропускной пункт «Насиб» беженцы не возвращались.

Кроме этого, сообщается, что общее число вернувшихся в Сирию из Ливана беженцев на сегодняшний день составляет 186 217 человек, включая 56 005 женщин и 94 698 детей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 июля стало известно, что боевики из состава террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за сутки обстреляли два поселения на территории сирийской провинции Латакия.