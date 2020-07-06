Москва, , 11:52 — REGNUM До 1 октября 2020 года будет работать «горячая линия» по вопросам приемной кампании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования. Соответствующий приказ Минпросвещения был подписан 30 июня первым заместителем Министра Дмитрием Глушко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Звонки начали принимать уже 1 июля.

Согласно приказу позвонить на «горячую линию» можно с 8:00 до 18:00 в рабочие дни. Специалисты подготовят ответы на интересующие вопросы поступающих.

Подробности о работе «горячей линии» доступны на официальном сайте Министерства просвещения РФ.