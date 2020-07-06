Москва, , 11:52 — REGNUM Испытание препарата против COVID-19 «ремдесивира» продолжаются — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может пока рекомендовать его для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает 6 июля РИА Новости со ссылкой на главного научного сотрудника ВОЗ Сумию Сваминатан.

По её словам, вторую фазу испытания планируется начать через два месяца. «Пока (от препарата — примечание ИА REGNUM) нет пользы по снижению смертности. Официальных рекомендаций ВОЗ по поводу препарата пока нет», — сказала специалист.

Она добавила, что ВОЗ планирует создать комитет, который определит, какие препараты примут участие во второй фазе испытаний. Сваминатан считает, что больше шансов у препаратов на основе мононуклеарных антител.

Напомним, ВОЗ проводила исследования по эффективности лечения пациентов с коронавирусом четырех препаратов: «ремдесивира», «гидроксилхлорохина», «лопинавира» и «ритонавира». Эксперты ВОЗ заявили, что самым эффективным оказался «ритонавир».

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