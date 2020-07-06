Оренбург, , 11:50 — REGNUM В Оренбургской области 67 млн рублей выделят на ремонт помещений, необходимых для оказания помощи пациентам с COVID-19. Такое решение принято на заседании областного правительства 6 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Источником финансирования станет резервный фонд регионального правительства. На выделенные средства капитально отремонтируют помещения под размещение 13 новых компьютерных томографов в больницах Сорочинска, Новоорска, Бугуруслана, Оренбурга, Орска, Новотроицка и Бузулука. Медоборудование поступит в регион в 2020 году.

Из 67 млн рублей часть денег потратят на капремонт двух лабораторий (в том числе бактериологической) в поликлинике на ул. Комсомольской в Оренбурге, а также капремонт помещений для организации шлюзов в Детской городской клинической больнице Оренбурга и Оренбургском областном клиническом наркологическом диспансере.

На 3 млн рублей планируют провести на мероприятия по организации размещения на железнодорожном вокзале Оренбурга мобильного диагностического пункта тестирования.