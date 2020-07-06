Йошкар-Ола, , 11:48 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 6 июля выявили 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе подтверждено 3128 случаев заражения SARS-CoV-2 с момента начала наблюдений, сообщает общероссийский оперативный штаб.

До сегодняшнего дня выздоровели 2857 человек, то есть более 91,33% от общего числа носителей коронавируса в регионе уже выздоровели. За последние сутки выписали четверых жителе региона. 24 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 6 июля выявили 1048 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 78 982 случаев.