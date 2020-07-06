Владимир, , 11:48 — REGNUM Во Владимирской области 6 июля подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них по восемь случаев выявлено в Александрове и Собинке, шесть — в Гусь-Хрустальном, по пять — в Вязниках и Петушках, по четыре — в Юрьеве-Польском и Меленках, три — в Кольчугино, по два — во Владимире, Судогде и Суздале.

Всего в области зарегистрированы 4647 носителей вируса: 840 — во Владимире, 722 — в Гусь-Хрустальном, 561 — в Петушках, 382 — в Муроме, 369 — в Александрове, 328 — в Коврове, 275 — в Собинке, 226 — в Вязниках, 204 — в Юрьеве-Польском, 157 — в Кольчугино, 133 — в Судогде, 119 — в Киржаче, 91 — в Меленках, 77 — в Суздале, 66 — в Камешково, 39 — в Радужном, 32 — в Красной Горбатке, 26 — в Гороховце.

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