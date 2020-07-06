Орск, Оренбургская область, , 11:39 — REGNUM В Орске Оренбургской области вынесен приговор 47-летнему жителю, который признан виновным в организации и приготовлении убийства по найму, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, орчанин почве неприязненных отношений и семейного конфликта решил убить мужчину. Для реализации преступного замысла нанял своего знакомого. Однако несостоявшийся киллер проинформировал о готовящемся преступлении правоохранителей. В результате убийство было инсценировано, а заказчик задержан при передаче денег «наёмнику».

Признанный виновным в преступлении орчанин приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы с ограничением свободы на один год. Приговор не вступил в законную силу.

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