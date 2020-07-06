Чита, , 11:37 — REGNUM В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, решили отменить цифровые пропуска и приступить ко второму этапу снятия ограничений. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает оперативный штаб региона.

«На протяжении нескольких недель в регионе отмечена положительная динамика по приросту числа заболевших коронавирусной инфекцией, что позволяет правительству Забайкальского края переходить к постепенному снятию ограничительных мер», — сказано в официальном сообщении. Решение об отмене цифровых пропусков принято в соответствии с постановлением губернатора Забайкальского края Александра Осипова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 6 июля в Забайкальском крае выявлен 3441 носитель коронавируса, причём 42 из них — только за последние сутки. Вылечены и выписаны из медучреждений 2329 пациентов (22 за последние сутки).

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