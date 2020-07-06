Москва, , 11:41 — REGNUM Число пациентов, выздоровевших после выявления у них нового коронавируса, превысило в России 454 тыс. человек. Это следует из обновлённых 6 июля данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего выздоровели 454 329 пациентов, их них 3579 человек — за сутки 5 июля. Таким образом, доля вылечившихся составляет 66%.

В Москве выздоровели 157 652 человека, включая 632 за последние сутки. В Московской области выздоровевших 38 754 человека, в Санкт-Петербурге — 20 174, в Нижегородской области — 12 309, в Свердловской области — 8442.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 5 июля в России зафиксировали 6611 новых случаев заражения коронавирусом, скончались за тот же период 135 человек.

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