Екатеринбург, , 11:38 — REGNUM В Свердловской области скончался от новой коронавирусной инфекции уже 131 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

За минувшие сутки зафиксировали семь случаев смерти от COVID-19. Общее число случаев возросло до 131.

В регионе так и не стали сообщать, сколько больных новой коронавирусной инфекцией умерли от других заболеваний. В Пермском крае зафиксировано 53 таких случая, в Челябинской области — 80.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 14 303 случая заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале протестировали на коронавирус более 548 тысяч человек