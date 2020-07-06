Нижний Новгород, , 11:31 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 6 июля выявили 212 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений выросло до 18 826 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

Полностью выздоровели 12 360 жителей области, таким образом более 65,65% от общего числа носителей коронавируса уже выздоровели. 268 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, пятеро — за минувшие сутки.

В настоящее время лечение в стационарах получают более 1,5 тыс. человек с коронавирусом, около 4,5 тыс. находятся под наблюдением медиков амбулаторно, 234 жителя области пребывают в обсерваторах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе вторые сутки подряд число новых случаев заражения коронавирусом превышает одну тысячу. Так, 5 июля было выявлено 1049 новых носителей вируса в округе, 6 июля — 1048.

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