Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в пресс-службе областной администрации.

В этом году ЕГЭ проходит в особом режиме, из-за пандемии у всех участников ЕГЭ меряют температуру, а для размещения сдающих с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора подготовлено 454 аудиторий.

«Все 4299 человек успешно прошли термометрию и допущены до сдачи экзамена, — отметили в пресс-службе. — В организации экзамена участвует 1431 сотрудников образовательных организаций Ленинградской области и 110 общественных наблюдателей».

Второй экзамен по русскому пройдет 7 июля, в нем примут участие 1593 школьников. ЕГЭ пройдет в 169 аудиториях, для его проведения будет привлечено 338 организаторов и 44 наблюдателя.

Напомним, первый этап ЕГЭ в регионе прошел 3 июля: 1,5 тысячи школьников сдавали экзамен по географии, литературе и информатике. Как отметили в администрации, из всех участников лишь у одного была выявлена повышенная температура.

Всего экзамены в этом году будет сдавать 6139 человек. Для проведения ЕГЭ в регионе подготовлено 42 пункта на базе общеобразовательных организаций, в существующих пунктах дополнительно открыто 85 аудиторий.

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