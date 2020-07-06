Найроби, , 11:32 — REGNUM В Кении за сутки подтвердили еще 309 случаев заражения коронавирусом, в результате чего число заражений, зарегистрированных в стране до настоящего времени, достигло 7 886. Об этом передает Citizen TV со ссылкой на заявление генерального административного секретаря министерства здравоохранения Кении Рашида Амана на брифинге.

Аман заявил, что новые случаи заражения были зарегистрированы после тестирования 4,228 образцов, взятых из 37 округов.

Он также объявил о том, что еще один пациент скончался от COVID-19, в результате чего общее число случаев с летальным исходом возросло до 160, а число выздоровлений возросло до 2287 после выписки еще 55 пациентов.

Среди новых случаев заражения самому младшему инфицированному исполнился один год, а самому старшему — 83 года. Из них 217 мужчин и 92 женщины.