Подгорица, , 11:36 — REGNUM В среду, 1 июля, парламент Черногории принял закон о легализации гражданского партнерства лиц одного пола. Закон был принят со скрипом — в его поддержку проголосовали 42 депутата из 81. Впрочем, против проголосовали всего 5 депутатов.

Известие об этом появилось в албанском новостном агентстве Lapsi 6 июля. Албанские журналисты заявили, что «оппозиционный пророссийский блок расценил принятие закона как удар по традиционным ценностям».

Попытки одобрить подобный закон предпринимались и ранее — в 2013 и 2019 году, однако достигли своей цели только сейчас.

Принятие закона приветствовали президент Черногории Мило Джуканович, премьер-министр Душко Маркович, а также послы Великобритании и США в Черногории.

Представители всех этнических меньшинств в Черногории, в том числе албанская партия Форца (алб. сила) проголосовали против принятия данного закона, объяснив это тем, что они «не против евроинтеграции, но не могут поддержать однополые браки и имеют смелость говорить об этом прямо».

Права однополых пар в соответствии с новым законом все же ограничены по сравнению с обычными парами — такие пары не могут усыновлять детей и не признаются семьей.

Последние опросы населения показали, что 71% населения Черногории считают гомосексуализм болезнью, при этом треть населения страны считает, что однополые связи представляют опасность для общества.

На всем балканском полуострове только Хорватия и Словения легализовали однополые браки.

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