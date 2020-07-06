Исламабад, , 11:30 — REGNUM Глава министерства здравоохранения Пакистана Зафар Мирза сообщил о том, что он заразился коронавирусной инфекцией. Соответствующая запись 6 июля размещена на странице главы пакистанского ведомства в соцсети Twitter.

«У меня положительный тест на коронавирус», — написал в своем сообщении министр, отметив, что у него наблюдаются легкие симптомы.

Также он сообщил, что по совету врача находится в своем доме, изолировавшись от других людей и приняв все необходимые меры предосторожности.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Пакистане выявлено свыше 231 тысячи подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 при более чем 4,7 тысячи скончавшихся от COVID-19.