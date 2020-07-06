Архангельск, , 11:25 — REGNUM Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в инстаграме отреагировал на события в Ситке (Аляска, США), где по требованию митингующих обсуждается перенос из центра города памятника правителю Русской Америки, уроженцу города Каргополь, Александру Баранову (1747−1819):

«Александр Андреевич Баранов — часть истории Каргополя, Архангельской области и всей России. Ведь именно интересы нашего государства он представлял и защищал на далёкой Аляске, будучи главным правителем Русской Америки. Там, в основанном Барановым Ново-Архангельске (ныне Ситка), ему установлен памятник.

Сегодня в городе Ситке от памяти об этом человеке решили избавиться — убрать из центра города памятник правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX веков. Русские своих не бросают. И если совет г. Ситке примет решение убрать памятник (а сбор подписей по этому поводу уже идёт), ему есть куда вернуться — на Русский Север. Здесь, в Каргополе или в Архангельске, мы всегда найдём ему достойное место!».