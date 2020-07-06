Москва, , 11:18 — REGNUM Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку проходит в России в штатном режиме, сбоев и нарушений зафиксировано не было. Об этом 6 июля сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музеав.

«Как я уже говорил, самый большой экзамен. Все проходит в штатном режиме у нас, без серьезных сбоев», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, экзамен по русскому языку проходит сегодня, 6 июля. Он длится 3,5 часа. В 2020 году экзамен не является обязательным, его сдают только те, кто намеревается поступить в высшее учебное заведение.

Читайте также: В РФ стали распространять фальшивые контрольные измерительные материалы ЕГЭ