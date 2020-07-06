Оренбург, , 11:17 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 4 июля, подтверждено 83 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе COVID-19.

Отмечен рост ежедневного числа случаев заражения. По данным штаба, в регионе третий день подряд количество выявленных носителей SARS-CoV-2 превышает 80 человек.

С начала пандемии Оренбуржье выявлено 4 253 случая заражения коронавирусом. Оправились от болезни 3 102 пациента. Скончались от коронавирусной инфекции 22 человека.

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