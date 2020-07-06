Ростов-на-Дону, , 11:17 — REGNUM В Ростовской области 29 пациентов, получившие положительный результат теста на коронавирус, находятся в тяжёлом состоянии. Их лечение проводится с помощью аппаратов искусственной вентиляции лёгких, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 6 июля.

Так, в стационарах находятся 654 пациента, из них 29 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Коечный фонд в настоящее время заполнен на 30,3%.

Наряду с этим под медицинским наблюдением находятся 7 тыс. 902 человека, большинство из которых на самоизоляции по месту жительства.

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