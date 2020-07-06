Москва, , 11:15 — REGNUM Российские медики зарегистрировали 135 смертей пациентов, у которых был выявлен новый коронавирус, за сутки 5 июля. Об этом сообщает 6 июля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего за время эпидемии в России скончались 10 296 таких пациентов.

Так, за сутки в Москве умерли 22 человека, в Санкт-Петербурге — 44, в Нижегородской области — 5, в Свердловской области — 7, в Югре — 3, Тульской области — 4.

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