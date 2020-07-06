Уфа, , 11:22 — REGNUM Усилить борьбу с пьяными водителями на дорогах необходимо в Башкирии. Такое поручение вновь дал глава региона Радий Хабиров руководителям профильных ведомств на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По его словам, в республике много граждан садятся за руль в нетрезвом состоянии, что приводит к смертельным ДТП. Поэтому нужно усилить профилактические меры в этом направлении.

Хабиров напомнил, что ранее в республике зафиксировали подряд два ДТП с участием пьяных водителей, в которых погибли подростки. А значит, водители перестали бояться управлять автомобилем в пьяном виде. Такая ситуация является недоработкой чиновников, поэтому нужно ее исправлять, отметил глава региона.

По словам председателя государственного комитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству Алана Марзаева, ранее данное Радием Хабировым поручение об усилении борьбы с пьяными водителями выполнено не было из-за загруженности сотрудников ГИБДД в связи с голосованием по поправкам к Конституции РФ.