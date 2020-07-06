Красногорск, , 11:24 — REGNUM Фитнес-центрам Подмосковья с 6 июля разрешили работать в половину мощности. Соответствующая норма прописана в постановлении губернатора Московской области от 30.06.2020 № 306-ПГ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, работа спортивных организаций, в том числе фитнес-центров, разрешена при условии их загрузки не более чем на 50%

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля фитнес-центрам Московской области разрешили работать с нагрузкой не более чем 25% от единовременной пропускной способности.

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