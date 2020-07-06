Кызыл, , 11:13 — REGNUM В Туве постепенно снижается число новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, за последние сутки выявлено 73 новых носителя.

Общее число подтверждённых случаев, таким образом, достигло 5156. Из них более 71% или 3668 человек к настоящему моменту выписаны из больниц. За сутки выздоровели 149 пациентов.

«Коэффициент распространения от одного инфицированного до его госпитализации составил 0,8. Проведено 122 384 лабораторных исследований, в числе за последние сутки — 1899 исследований», — добавили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, за всё время эпидемии в республике зарегистрировали 22 летальных случая от COVID-19. Из них двое умерли в мае, ещё 20 — с 1 по 26 июня.

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