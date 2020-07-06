Ростов-на-Дону, , 11:13 — REGNUM В Ростовской области за весь период пандемии выздоровели более половины заразившихся коронавирусом жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 6 июля.

Так, на Дону выздоровели после коронавируса 6 тыс. 869 человек, в том числе за последние сутки — 46.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным на утро 6 июля, общее число жителей Ростовской области, получивших положительный результат теста на коронавирус, достигло 10 тыс. 166 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области скончались две пациентки с COVID-19