Астрахань, , 11:11 — REGNUM В Астраханской области 6 июля подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 3738 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 594 человека. За весь период 2912 человек выздоровели и были выписаны, 33 человека скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 2534 человека, 10 тыс. 29 человек сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 1,25.