Пенза, , 11:23 — REGNUM В Пензенской области на 6 июля коронавирус выявили всего у 5418 человек. За сутки подтвердился еще 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения 4928 человек, за сутки — трое пациентов. Скончались с момента наблюдения 50 человек, двое — за минувшие сутки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 6 июля выявили 1048 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 78 982 случаев.

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