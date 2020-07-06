Ростов-на-Дону, , 11:09 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки подтвердили два летальныхисхода среди пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавиурс. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе 6 июля.

Скончались две пожилые женщины в возрасте 78 и 80 лет. Обе страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Таким образом, в Ростовской области за весь период пандемии от COVID-19 скончался 141 человек.

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