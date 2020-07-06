Тбилиси, , 11:05 — REGNUM Единые национальные экзамены начались в Грузии 6 июля экзаменом по грузинскому языку и литературе. По информации министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии, экзамены проходят в 24 экзаменационных центрах, открытых и обустроенных в масштабе всей страны с соблюдением рекомендаций специалистов в связи с пандемией коронавируса.

Все столы в залах, где абитуриенты сдают экзамены, оснащены специальными прозрачными защитными щитами, расстояние между рядами столов в зале составляет не менее 2 метров, а расстояние между столами в одном ряду — не менее 1 метра. Все абитуриенты перед экзаменом проходят обязательный термоскрининг. Во время работы за столом абитуриенту разрешается снять защитную маску, но в здание экзаменационного центра он допускается только в маске.

Минздрав допустил включение кондиционеров, но в этом случае абитуриенты и все находящиеся в экзаменационных залах лица обязательно должны носить маски. Окна в экзаменационных залах обязательно должны быть открыты.

Единые национальные экзамены в Грузии продлятся до 25 июля.