Курск, , 11:05 — REGNUM В Курской области 6 июля зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Положительные тесты за сутки были выявлены у 23 женщин и 20 мужчин. Заразились два ребёнка в возрасте от семи до 14 лет, один подросток в возрасте от 15 до 17 лет, два человека в возрасте от 18 до 29 лет, 13 человек от 30 до 49 лет, 11 человек от 50 до 64 лет и 13 человек старше 65 лет.

Всего в регионе было зарегистрировано 5383 положительных теста. Под медицинским наблюдением находятся 1700 пациентов. 1338 человек с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков.

Выписаны после выздоровления были 3644 пациента, в том числе 50 — за последние сутки. Скончались 39 человек.

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