Пермь, , 11:05 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 6 июля, выросло число летальных исходов пациентов, зараженных коронавирусом. Скончались семь человек, сообщает краевой минздрав.

По данным ведомства, от коронавирусной инфекции умерли пациенты в возрасте 42, 63, 75 и 82 лет. Причину смерти трех пациентов в возрасте 66, 79 и 88 лет медики не связывают с COVID-19.

С начала пандемии в регионе скончались 137 пациентов, зараженных коронавирусом: 84 — от COVID-19, а 53 — от сопутствующих заболеваний.

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