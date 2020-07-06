Новосибирск, , 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. Для проведения экзаменов задействованы 45 пунктов. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

«В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в помещениях пунктов проведения экзаменов проводят уборки с применением дезинфицирующих средств, размещено оборудование для обеззараживания воздуха и дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, нанесена дистанционная разметка, осуществляется бесконтактный температурный контроль, персоналом используются средства индивидуальной защиты, для участников в аудиториях организована рассадка по девять человек с целью обеспечения социальной дистанции», — уточнили в горадминистрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области 3 июля стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В первый день школьники сдавали экзамены по литературе, географии и информатике.

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