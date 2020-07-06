Аккра, 6 июля 2020, 11:01 — REGNUM Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо ушел на самоизоляцию после того, как в его ближнем кругу был выявлен случай заражения коронавирусной инфекции, сообщает со ссылкой на заявление правительства Reuters.
В заявлении не говорится, идет ли речь о сотруднике или члене семьи.
Напомним, в Гане зарегистрировано более 19 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Это один из самых высоких показателей в Африке к югу от Сахары, при этом 117 смертей.
Заместитель министра торговли и промышленности Западной Африки Карлос Кингсли Ахенкора подал в отставку в пятницу за нарушение мер по самоизоляции коронавируса после того, как у него было выявлено заражение.