Аккра, , 11:01 — REGNUM Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо ушел на самоизоляцию после того, как в его ближнем кругу был выявлен случай заражения коронавирусной инфекции, сообщает со ссылкой на заявление правительства Reuters.

«На данный момент у него не выявлено заряжения коронавирусной инфекцией», — подчеркнули в правительстве.

«Он тем не менее посчитал целесообразным пойти на эти меры из предосторожности», — добавила пресс-служба, в которой отметили, что президент продолжит работу в течение этого периода в соответствии с протоколами безопасности COVID-19.

В заявлении не говорится, идет ли речь о сотруднике или члене семьи.

Напомним, в Гане зарегистрировано более 19 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Это один из самых высоких показателей в Африке к югу от Сахары, при этом 117 смертей.

Заместитель министра торговли и промышленности Западной Африки Карлос Кингсли Ахенкора подал в отставку в пятницу за нарушение мер по самоизоляции коронавируса после того, как у него было выявлено заражение.