Черкесск, , 10:59 — REGNUM В Карачаево-Черкесии удостоены государственных наград медики из Башкирии, которые принимали участие в оказании помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом. По данным пресс-службы главы Башкирии, звание Заслуженный врач Карачаево-Черкесии присвоено Руслану Гумерову, Салавату Уметбаеву, Евгению Кустову и Константину Золотухину.

Отмечены наградами Карачаево-Черкесии и другие башкирские медики, работавшие в составе бригады, направленной по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Всего их 17 человек, в том числе врачи и средний медперсонал.

«Хотел бы сказать спасибо каждому из вас — врачам, эпидемиологам, медсестёрам и медбратьям, которые вошли в состав медицинской бригады и вместе с нашими врачами без выходных круглыми сутками оказывали высококвалифицированную медицинскую помощь жителям Карачаево-Черкесии в непростой период борьбы с коронавирусом», — заявил Рашид Темрезов на встрече с группой медиков из Башкирии.

Как сообщало ИА REGNUM, группа врачей из Башкирии прибыла в Карачаево-Черкесию 15 июня. В составе группы были 17 человек, имеющих опыт в борьбе с коронавирусом. Башкирские врачи оказали помощь медикам из Карачаево-Черкесии в очень сложный период, когда в республике резко выросло число пациентов с СOVID-19.