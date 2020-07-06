Пекин, , 10:59 — REGNUM Активность логистики в сфере электронной коммерции Китая за июнь значительно выросла, говорится в исследовании, проведенном компанией China Federation of Logistics & Purchasing, сообщает агентство Синьхуа.

Исследование проводилось компанией совместно с китайским гигантом электронной коммерции JD.com. Индекс, отслеживающий логистическую деятельность в сфере электронной коммерции в Китае, вырос до 108,2 пункта в июне текущего года со 107,5 пункта в мае, говорится в исследовании.

Общей спрос на логистику в сфере электронной коммерции вырос июне впервые после двух месяцев подряд падения, что связано с резким ростом онлайн-шопинга на системах электронной коммерции Китая.

Субиндекс, отслеживающий общий объем бизнеса в этой сфере достиг 122,1 пункта, что на 2,2 пункта выше, чем месяцем ранее.

Исследование показало, что электронная коммерция в сельских районах страны продолжила свой рост четыре месяца подряд. Субиндекс логистики в области электронной коммерции на селе достиг 118,4 пункта, что на 1,9 пункта выше, чем месяцем ранее.