Пермь, , 10:58 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 6 июля, выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

На лечении в больницах находятся 30 пациентов, в амбулаторных условиях под медицинским наблюдением — 23 человека. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 15 мужчин и 38 женщин.

Прирост случаев заражения за сутки составил 1,3%, коэффициент распространения — 0,98.

С начала пандемии в Пермском крае выявлено 4 017 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2 938 пациентов. Скончались 137 человек.

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