Москва, , 11:03 — REGNUM Более 6,6 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа подтвердились в России за сутки 5 июля. Такие случаи есть во всех 85 регионах РФ, следует из обновлённой 6 июля статистики оперативного штаба по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.

Всего зафиксировано 6 611 новых случаев, при этом у 28,8% носителей вируса не было клинических проявлений болезни.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 685 случаев за сутки. В Московской области их 292, в Югре — 289, в Санкт-Петербурге — 280, в Свердловской области — 270.

Вторую пятерку составили Иркутская область — 239 случаев, Нижегородская область — 212, Ямало-Ненецкий АО — 197, Воронежская область — 146, а также Мурманская и Самарская области — по 135 случаев.

Всего один новый случай зафиксирован на Чукотке, три — в Еврейской АО, четыре — в Севастополе.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 5 июля зафиксировано 135 смертей от коронавирусной инфекции. Полностью выздоровели 3 579 человек.

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