Екатеринбург, , 10:59 — REGNUM В Свердловской области выявили ещё 270 случаев заражения коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Вирус выявили у жителей Екатеринбурга (175 случаев), Алапаевска и Алапаевского района, Арти, Артемовска, Арамили, Асбеста, Белоярского, Березовского, Нижнего Тагила, Верхнего Тагила, Верхней Туры, Верхотурья, Краснотурьинска, Первоуральска, Горноуральска, Кушвы, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Красноуфимска, Ирбита, Невьянска, Нижнесергинского района, Полевского, Пышминского, Режа, Слободо-Туринского района, Талицы и Туринска.

Теперь в регионе подтверждено 14 303 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля 2020 года губернатор Евгений Куйвашев должен решить, продлевать ли «режим повышенной готовности» по коронавирусу в регионе.

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