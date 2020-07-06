Красноярск, , 10:55 — REGNUM По состоянию на 6 июля в Красноярском крае коронавирус выявлен у 9716 человек, в том числе за последние сутки подтверждён 131 случай заражения, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе.

Вылечились 5143 человека, в том числе 126 — за последние сутки. За весь период в регионе скончались 164 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, всего случаи заражения зарегистрированы в 55 муниципальных образованиях Красноярского края.

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