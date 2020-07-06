Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM В Петербурге суточная смертность от COVID-19 вдвое превысила московскую. За последние 24 часа в Северной столице подтвердили гибель 44 человек, в то время как в Москве — только 22 человек. Об этом сообщает 6 июля федеральный оперативный штаб.

При этом за сутки в Петербурге выявили 280 новых носителей коронавируса, а в Москве — более 600.

Петербургские власти отказываются подробно комментировать, чем объясняются подобные статистические аномалии, помимо того факта, что в июльскую статистику, судя по всему, попадают смерти, произошедшие еще в мае-июне и по каким-то причинам не включенные в отчеты ранее.

Сейчас Петербург занимает первое место по суточным показателям летальных исходов. Коэффициент смертности от COVID-19 в Северной столице уже достиг 5,38% от общего числа инфицированных.

Добавим, всего в городе с начала пандемии от болезни скончались, по официальным данным, 1389 человек. В России за это же время — 10 тыс. 296 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге вновь снизились объемы тестирования на коронавирус

Читайте развитие сюжета: В Петербурге обнаружили еще 280 носителей коронавируса за сутки