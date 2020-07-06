Ульяновск, , 10:54 — REGNUM В Ульяновской области официально подтверждено 107 новых случаев заражения коронавирусом, о чем ранее заявляли в управлении Роспотребнадзора. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

По информации на 6 июля (10:35 мск), в Ульяновской области с начала пандемии подтверждено 6415 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 107. Продолжают лечение 2826 пациентов с коронавирусом.

Выздоровел 3541 пациент с COVID-19, в том числе за последние сутки выписаны 40 человек. Новых летальных исходов нет, всего умерли 48 человек.

Ранее в Ульяновской области коллектив ульяновского филиала РАНХиГС передал партию медицинских респираторов медицинских сотрудников Центральной клинической медико-санитарной части имени заслуженного врача России В. А. Егорова. В этом учреждении лечат пациентов с COVID-19.

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