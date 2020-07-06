Москва, , 10:56 — REGNUM На данный момент под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на территории России находится свыше 277 тысяч человек. Об этом 6 июля сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

«По состоянию на 05.07.2020 под (медицинским) контролем остаются 277 373 человека», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что за все время эпидемии SARS-CoV-2 в России было проведено 21 335 394 тестов на коронавирус.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в России зафиксировано 135 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.