Москва, 6 июля 2020, 10:56 — REGNUM На данный момент под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на территории России находится свыше 277 тысяч человек. Об этом 6 июля сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
«По состоянию
Также указывается, что за все время эпидемии SARS-CoV-2 в России было проведено 21 335 394 тестов на коронавирус.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в России зафиксировано 135 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.