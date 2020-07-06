Биробиджан, , 10:50 — REGNUM Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, прибывающие в Еврейскую автономную область, освобождены от обязательной изоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Роспотребнадзор указал на то, что данная ограничительная мера, введённая для недопущения распространения коронавирусной инфекции, утратила силу и должна быть отменена.

«Но при первых симптомах инфекционного заболевания необходимо, как и ранее, обращаться за медицинской помощью», — уточнили в правительстве ЕАО.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине объявили голодовку прибывшие из Бурятии на путину рыбообработчики. Их держат в обсервации с 15 июня.