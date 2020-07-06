Чебоксары, , 10:45 — REGNUM В Чувашии за сутки выявлено 68 случаев заражения коронавирусом, новых смертельных исходов нет. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

По информации на 6 июля (10:35 мск), в республике с начала пандемии официального подтверждено 5454 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 68. Продолжают лечение 2385 пациентов с коронавирусом.

Выздоровели 3029 пациентов с COVID-19, в том числе за последние сутки выписан 21 человек. Новых летальных исходов нет, всего скончались 40 человек.

Отметим, что ранее в Чебоксарах в президентском перинатальном центре на платной основе начали проводить анализ крови на антитела к новой коронавирусной инфекции. Используемый метод исследования — иммуноферментный анализ. Приём проводится по предварительной записи.