Цхинвал, , 11:03 — REGNUM В Южной Осетии все, у кого был выявлен коронавирус SARS-CoV-2, справились с инфекцией. Об этом 6 июля рассказала агентству «Рес» замглавы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.

Чиновница сообщила, что все 85 человек, которым поставили диагноз «коронавирусная инфекция», были выписаны из больниц, новых случаев заражения за прошедшие трое суток не выявлено.

«Под наблюдением на сегодняшний день в Южной Осетии находится 236 человек, из них в медучреждениях республики — 159», — сказала Гаглоева.

Стоит отметить, что первые случаи заражения SARS-CoV-2 в Южной Осетии были выявлены 5 мая. Руководство республики приняло решение закрыть границы и впускать только югоосетинских граждан. Они прибывали организованными группами, их сразу помещали в карантин. Большинство случаев заражения коронавируса были выявлены у тех, кто находился в карантине.

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