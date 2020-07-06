Благовещенск, , 10:42 — REGNUM В Амурской области 2255 человек сдали Единый государственный экзамен по русскому языку. 130 выпускников, которые ранее заявлялись на этот ЕГЭ решили его не сдавать, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В этом году в связи с ограничительными мерами, введёнными для недопущения распространения коронавирусной инфекции, выпускники школ освобождены от обязательной сдачи ЕГЭ. Его сдают только те, кто собирается поступать в вузы. Остальных аттестовали по текущим оценкам. Именно поэтому количество выпускников сдающих ЕГЭ по русскому языку уменьшилось. Хотя именно этот предметный экзамен является самым популярным и требуется при поступлении вузы.

Как сообщили в правительстве Амурской области, ЕГЭ по русскому языку проходил в 62 пунктах с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. На входе выпускникам измеряли температуру. Пункты проведения экзамена оснащены всеми средствами индивидуальной защиты. Все организаторы экзамена находились в масках и перчатках, выпускники не обязаны носить СИЗы.

Экзамен прошёл в штатной обстановке. Его результаты станут известны до 20 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области в первый день сдачи ЕГЭ на экзамены по географии, литературе и информатики пришли вдвое меньше ранее заявленных выпускников.